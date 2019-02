Dresden

148 Kinder toben momentan durch die Musikschule Goldenes Lamm. Denn dort findet seit Montag die sechste Kindermusicalwoche statt. Fünf Tage lang proben die sieben- bis 13-jährigen Teilnehmer und belegen Workshops wie Tanz und Theater. Geprobt wird von früh morgens bis nachmittags für den großen Auftritt am Freitagabend: Dann präsentierten die Kinder das Musical „Josef“, eine Neuauflage der Bibelgeschichte um den Sohn Jakobs, im Alten Schlachthof.

Die Musikschule der Freien evangelischen Gemeinde Dresden hat die Location aus einem besonderen Anlass gewählt: In diesem Jahr feiert die Schule ihr zehnjähriges Jubiläum. Deshalb finden fünf besondere Veranstaltungen statt.

„Das Kindermusical als Projekt ist zwar das Ziel, aber Mittelpunkt sind die Kinder“, sagt Caroline Scheufler. Gemeinsam mit ihrem Mann David Scheufler organisiert sie die Veranstaltung seit sechs Jahren.

„Die Musicalwoche ist mittlerweile wirklich Familiensache. Alle unsere vier Kinder nehmen daran teil. Unsere älteste Tochter ist dieses Jahr sogar als Betreuerin tätig – genauso wie 80 weitere Ehrenamtliche“, sagt die 41-Jährige.

Das Musical-Projekt wächst jährlich. „Beim ersten Mal waren nur 20 Kinder dabei, jetzt sind es schon fast 150“, sagt Caroline Scheufler. In diesem Jahr war das Angebot bereits nach zwei Wochen ausgebucht.

Caroline und Daniel Scheufler Quelle: Dietrich Flechtner

Die Kinder bekommen im Rahmen der Musicalwoche die Möglichkeit, über sich hinaus zu wachsen. „Sie können ihre Schüchternheit ablegen, sie werden ermutigt, Neues auszuprobieren“, so die Organisatorin.

Trotz aller positiven Entwicklungen in den vergangenen zehn Jahren benötigt die Musikschule Goldenes Lamm weiterhin Spenden, um auch in Zukunft erfolgreich arbeiten zu können. Mit Hilfe der Jubiläumsveranstaltungen sollen mindestens noch 300 000 Euro für einen drei Millionen Euro teuren Neubau gesammelt werden. Denn die Räume der Schule platzen aus allen Nähten.

Die Veranstaltungen sollen dabei helfen, mögliche Förderer auf die Musikschule aufmerksam zu machen. Neben dem Musical findet im April ein Gospel-Konzert statt. Am 1. Mai ist zudem ein Spendenlauf unter der Schirmherrschaft von Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) geplant. Im Juni soll es abschließend ein großes Jubiläumskonzert im Alten Schlachthof geben.

Über 1000 Menschen aller Altersklassen erhalten in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Musikunterricht. Die private Musikschule unterstützt sozial Schwache: Sie ermöglicht denjenigen musikalische Bildung, die finanziell sonst keinen Zugang dazu hätten.

Patenschaften, ein Spendentopf sowie eine Förderung des Freistaats zur Deckung der Personalkosten von 45 Lehrern tragen dazu bei, dass die Unterrichtsgebühren minimal gehalten werden können.

Um jedoch langfristig die Zukunft der Musikschule zu sichern, plant Musikschulleiter David Scheufler nun auch einen Förderverein, der sich vorerst hauptsächlich an Alumni-Musikschüler richtet. Federführend soll dabei Samuel Rösch, letztjähriger Gewinner der Castingshow „ The Voice of Germany“, sein. Denn auch er ist ehemaliger Schüler der Musikschule „Goldenes Lamm“.

Info: Musical „Josef“ am Freitag, 1. März, um 18 Uhr im Alten Schlachthof, Gothaer Straße 11. Tickets ab 8 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter eventim.de. Kinder unter sechs Jahren sind frei.

Von Annafried Schmidt