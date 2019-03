Dresden

Beim diesjährigen Familiensonntag im Hygiene-Museum am 17. März steht etwas Besonderes auf dem Programm: Das Kindermuseum „Welt der Sinne“ feiert Geburtstag. Vor einem Jahr wurde dieses neu konzeptioniert und wiedereröffnet. Bis Februar verzeichnete das Museum etwa 130 000 Besucher aller Altersklassen. Aus diesem Anlass gibt es an diesem Tag drei Geburtstagsständchen mit dem integrativen Musikprojekt Musaik – grenzenlos musizieren in Dresden sowie mit dem Philharmonischen Kinderchor Dresden. Zwischen 10 und 18 Uhr können die großen und kleinen Gäste jede Menge Aktionen und kreative Angebote rund um das Kindermuseum entdecken. Am ganzen Tag ist der Eintritt frei und dafür gibt es nicht nur die „Welt der Sinne“, sondern auch Führungen durch die aktuellen Ausstellungen „Abenteuer Mensch“ (14 Uhr) und „Shine on Me“(15 und 16 Uhr).

Von DNN