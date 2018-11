Dresden

Am Sonnabend, 10. November, lädt die Unternehmerin Viola Klein Dresdner Kinder zum Musical „Bambi“ ein. Gemeinsam mit ihrem Unternehmen Saxonia Systems lädt Viola Klein Kinder aus sozial bedürftigen Familien von 11 bis 13.30 Uhr zum Kinder-Musical „Bambi“ in das Sarrasani-Kulturzelt im Elbepark, Am Elbepark 1, ein. Für die kostenlosen Restplätze können sich Dresden-Pass-Inhaber bis 7. November melden.

Bei der HOPE-Gala sammelte die Unternehmerin Spenden für Kinder in Südafrika. Am 10. November möchte sie den Dresdner Kindern eine Freude machen, die nicht so häufig die Gelegenheit haben, eine Kulturveranstaltung zu besuchen. Zu dem Musical-Nachmittag wurden vor allem Kinderheime und soziale Vereine eingeladen. Das Musical eignet sich für Kinder von vier bis 12 Jahren.

Interessenten können sich bis zum 7. November unter info@hopegala.de oder Telefon 0351/ 2 59 82 160 melden. Der Eintritt und das Kaffeetrinken sind frei. Der Einlass erfolgt nur nach vorher bestätigter Anmeldung.

Von Carolin Seyffert