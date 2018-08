Dresden

Ein Informationsabend für Dresdner Eltern, die ihre Kinder von einer Tagespflegeperson betreuen lassen wollen, findet am Dienstag, dem 4. September, ab 18 Uhr, Berggartenstraße 5, in Dresden-Blasewitz, statt. Dazu lädt die Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege des Kinderland Sachsen e. V. ein. Sie ist zuständig für die Stadtteile Loschwitz, Blasewitz und Klotzsche.

Die Betreuungsform der Kindertagespflege, die für Kinder im Krippenalter, also unter drei Jahren, alternativ zur Betreuung in einer Einrichtung angeboten wird, soll vorgestellt werden. In der Kindertagespflege werden bis zu fünf Mädchen und Jungen im Haushalt der Tagespflegeperson oder angemieteten Räumlichkeiten betreut. Erfahrene Tagesmütter und Tagesväter berichten aus ihrem Alltag und beantworten Fragen. Die Elternbeiträge sind identisch, unabhängig davon, ob die Betreuung in einer Krippe oder in einer Tagespflegestelle erfolgt.

Interessenten werden um eine Anmeldung unter E-Mail kindertagespflege@kinderland-sachsen.de oder Telefon 0351/ 3120990 gebeten. Weitere Informationen gibt es auf den städtischen Internetseiten unter www.dresden.de/kindertagespflege, im Amt für Kindertagesbetreuung und bei allen von der Landeshauptstadt beauftragten Beratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege.

Von Carolin Seyffert