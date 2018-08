Dresden

Hitze und Trockenheit machen der Pflanzenwelt in Dresden weiterhin zu schaffen. Nahezu alle Grünflächen der Stadt sind ausgetrocknet und kaum mehr wiederzuerkennen. An Stelle von saftigem Naturgrün dominiert ein bräunlicher Farbton, der mehr an eine Steppe als eine Parkwiese erinnert, das Stadtgrün. Auch in den nächsten zwei Tagen wird sich daran nichts ändern, im Gegenteil: Für Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis zu 37 Grad in Dresden angekündigt. Zusätzlich fallen die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad.

Am Mittwoch nimmt die Hitze jedoch ein bisschen ab, gleichzeitig erhöht sich aber die Gewitter- und Unwetterwahrscheinlichkeit. Insbesondere am späten Nachmittag und am Abend wird in ganz Sachsen vereinzelt mit Hitzegewittern am Mittwoch gerechnet. Flächendeckende Regenfälle, welche die Trockenheit beenden, sind allerdings weiterhin nicht in Sicht. Am Donnerstag fallen die Temperaturen zumindest wieder ein wenig – sommerlich heiß und trocken bleibt es mit Temperaturen um die 30 Grad dennoch.

Von awo