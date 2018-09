Dresden

Seit jeher lässt der Dresdner Semper Opernball die Herzen aller jungen und nicht mehr ganz so jungen Ballbesucher höher schlagen. Jetzt werden für den 14. Semper Opernball am 1. Februar 2019 neue Debütanten gesucht. Das Problem: Ein chronischer Mangel an Herren.

Beim Debütantencasting sucht der Semper Opernballverein am 7. September um 17.30 Uhr junge Damen und Herren im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Das Casting findet im MDR Landesfunkhaus Sachsen (Königsbrücker Straße 88) statt. Auch Anmeldungen als Paar sind ausdrücklich erwünscht. Vorausgesetzt wird eine gewisse Tanzerfahrung.

Der Appell, sich zu bewerben, geht vor allem an die Herrenwelt. Denn nicht nur Paare haben sich bisher beworben, sondern auch einzelne Damen fanden den Mut dafür. Nun sollten die Herren der Schöpfung Falle nachziehen.

Der Auftritt der rund 100 Paare ist der Höhepunkt eines jeden Semper Opernballs. Alle Damen tanzen mit gleichem Schmuck, Make-up, Frisuren, Schuhen und natürlich im gleichen Ballkleid.

Die Bewerbungsunterlagen und Informationen finden Interessierte im Internet unter www.semperopernball.de in der Rubrik „Debütanten“. Wer es zum ersten Termin nicht schafft, dem bietet sich eine weitere Chance am 21. September, ab 12.30 Uhr. An diesem Tag findet das Leipziger Casting in der MDR Zentrale (Hochhaus in der Kantstraße 71 - 73, Leipzig) statt. Eine prominent und fachlich besetzte Jury entscheidet darüber, ob Bewerber als Debütanten zugelassen werden.

Der 14. Semper Opernball findet im nächsten Jahr unter dem Motto „Faszination Dresden - Träume werden wahr“ statt. 2500 Gäste werden erwartet, bis zu 15.000 Besucher werden wieder vor der berühmten Semperoper ausharren. Rund drei Millionen Fernsehzuschauer erleben jährlich den Ball im MDR und bei 3sat.

Von Carolin Seyffert