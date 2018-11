Die Landeshauptstadt Dresden erinnert in einer Pressemitteilung daran, dass an mehreren Gedenktagen im November besondere Schutzvorschriften gelten. Öffentliche Tanzveranstaltungen und „andere Vergnügungen, die dem ernsten Charakter dieser Tage widersprechen“, sind an den entsprechenden Tagen von 3 bis 24 Uhr verboten.