Vergangenen Sommer blieb ein Löschfahrzeug auf dem Weg zur 103. Grundschule an der Kreuzung Hohnsteiner und Forststraße stecken. Der Grund: Chaosparker hatten den Weg verstellt. Jetzt hat die Dresden großräumige Halteverbote an der Kreuzung verhängt. An der Sache geändert hat sich dadurch bisher jedoch wenig.