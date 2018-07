Marianne Winter und Peter Wacker radelten in drei Etappen die komplette ehemalige Grenze zwischen den Bündnisblöcken NATO und Warschauer Pakt entlang. Am Donnerstag, den 26. Juli,sprechen die beiden begeisterten Radfahrer aus Baden-Württemberg in der Emporon-Arena bei Fahrrad XXL in Dresden-Nickern.