Dresden

Handwerklich begabte Schüler der achten und Klasse probieren sich momentan im Handwerk: Seit Anfang der Woche nehmen sie am ersten Juniormeistercamp in Dresden teil. Dort lernen sie in drei Tagen fünf Berufsfelder der Handwerkskammer kennen und haben anschließend die Möglichkeit, ein eigenes „Juniormeisterstück“ anzufertigen.

Seit Montag belegen die zwei Mädchen und acht Jungen verschiedene Workshops zum Thema Metall, Textil, Holz, Farbe und Elektrotechnik. Zusammen mit erfahrenen Ausbildern schnuppern sie in die jeweiligen Handwerksbereiche und erfahren alles Wissenswerte rund um eine Ausbildung im Handwerk. „Kissen nähen im Bereich Textil, T-Shirts bedrucken im Farb-Workshop oder Holz schmirgeln und kleben – die Kurse sollen den Jugendlichen die einzelnen Themenfelder näher bringen“, erklärt Daniel Bagehorn von der Handwerkskammer Dresden. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt hat die Kammer das Projekt ins Leben gerufen.

„Die Jugendlichen sollen sich selbst ausprobieren, um zu sehen, was ihnen liegt“, so Bagehorn. Am dritten Tag des Camps spezialiseren sich die Teenager nämlich auf einen Bereich ihrer Wahl. In diesem erhalten sie dann eine individuelle Betreuung durch den jeweiligen Ausbilder und stellen ihr „Juniormeisterstück“ her. Von März bis Ende Mai unterstützt sie ihr Mentor bei der Entwicklung einer eigenen Idee bis zu deren Umsetzung.

Im Juni findet dann ein zweites Juniorcamp mit Kursen statt. Dabei dreht sich alles um die richtige Präsentation des eigenen Meisterstücks. Ziel ist es, die Junior-Handwerker auf die Prüfungsgespräche Ende Juni vorzubereiten, bei denen sie ihr eigenes Meisterstück vorstellen.

Von Annafried Schmidt