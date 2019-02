Dresden

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden veranstaltet am Mittwoch, 6. Februar, einen Informationsabend für Pflegeeltern, die sich vorstellen können zeitweise ein Kind bei sich aufzunehmen. Momentan kümmern sich 300 Pflegefamilien um insgesamt 357 Pflegekinder in Dresden. Das Jugendamt bevorzugt den Aufenthalt von Pflegekindern in einer Familie vor einer Heimunterbringung und sucht derzeit für elf Kinder Pflegeeltern. Interessenten, die sich nach dem Informationsabend für die Aufnahme eines Kindes entscheiden, werden im Zeitraum von rund zehn Wochen auf die neue Aufgabe vorbereitet.

Die Stadtmission Dresden und der Dresdner Pflege- und Adoptivkinderverein „Wegen uns“e. V. veranstalten im nächsten Schritt Vorbereitungsseminare für Pflegeeltern und bieten Beratung an. Es werden Tipps für den Alltag, pädagogische Ratschläge, rechtliche Hinweise und Hilfestellungen beim Umgang mit den leiblichen Eltern vermittelt. Der Informationsabend beginnt um 19 Uhr in der dritten Etage des Neuen Rathauses am Dr.-Külz-Ring 19.

Mehr Informationen für Interessierte gibt es im Netz unter www.dresden.de/pflegeeltern.

Von DNN