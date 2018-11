Die X-Mas-Tram ist für den Sächsischen Integrationspreis nominiert. Das Projekt, bei dem ausländische Studenten gemeinsam mit Einheimischen die Adventszeit begehen und das auch Partnerschaften zwischen Neu- und Altdresdnern vermittelt, setzt am 5. Dezember die nächste Straßenbahn in Bewegung. Ob bereits als Preisträger, entscheidet sich am Freitag.