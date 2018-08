Dresden

Das evangelische Kreuzgymnasium in Dresden-Striesen hat einen neuen Schulleiter - nun auch offiziell. Am Dienstagabend hat Christian Behr, Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte, Jörg Wetzel beim Gottesdienst zur Eröffnung des neuen Schuljahres in der Kreuzkirche in sein Amt eingeführt.

In Zeiten des Individualismus müsse der Schulleiter durch gute Kommunikation Lehrer und Schüler zusammenhalten und Gemeinschaftssinn schaffen, sagte Behr. Er bekomme die Chance, neue pädagogische Ansätze in Verbindung mit dem Kreuzchor zu entwickeln.

Schülerwünsche sollen Berücksichtigung finden

Jörg Wetzel, Jahrgang 1965, stammt aus Pforzheim. Seit 2002 hat er als Abteilungsleiter am Schönborn-Gymnasium Bruchsal gearbeitet. Unterrichtet hat er dort Musik und Deutsch. Beteiligt war er auch an Leitung und Organisation der Schule. Ebenso gehörte die Personalplanung zu seinen Aufgaben.

In seiner Freizeit spielte er Orgel und leitete den Posaunenchor einer Kirchgemeinde. Seit seiner Kindheit hat er in Chören gesungen. In der Schule hat sich Jörg Wetzel besonders für die gymnasiale Ausbildung mit ihrem Fächer- und Wertekanon eingesetzt.

Anknüpfen kann er auch an seine Erfahrungen in der Musikerziehung. Zudem ist ihm die tiefe Verwurzelung in der evangelischen Kirche wichtig, wie er betonte. Dies zeuge von einem klaren geistlichen Profil und Sinn für Kirchenmusik, attestiert ihm Behr.

Jörg Wetzel möchte die Schüler mehr mit ihren Wünschen zu Wort kommen lassen. „Sie sollen die Schule mitgestalten können.“ Demnächst will er mit der Schülervertretung sprechen. Abläufe möchte er so gestalten, dass Lehrer möglichst entlastet werden. „Lehrergesundheit ist wichtig. Die Kollegen sollen sich wohlfühlen.“ Beim Gottesdienst wurden auch drei neue Lehrer eingeführt.

Streitpunkt: Die Verbeamtung

Seit Ende Januar war das Amt des Schulleiters vakant. Vorgängerin Gabriele Füllkrug hatte ihre Dienstzeit bereits verlängert. Gehen können hätte sie schon im Juni 2017, als sie 65 wurde. Doch die Schulleiterstelle musste ein zweites Mal ausgeschrieben werden.

Bereits 2016 hatte der Schulausschuss einen Kandidaten als neuen Schulleiter gewählt. Doch die Verhandlungen für seine Einstellung dauerten so lange, dass er im November 2017 das Handtuch warf. Streitpunkt war der Status des Schulleiters. Der Schulausschuss hielt die Verbeamtung für geboten - so wie für Leiter staatlicher Schulen in Sachsen. Nicht so das Landeskirchenamt. Jörg Wetzel, der den Beamtenstatus seit längerem hat, ist von seinem bisherigen Arbeitgeber beurlaubt worden und wird nun im Angestelltenverhältnis beschäftigt. „Wir als Kirchenbezirke wünschen uns jedoch die Verbeamtung“, erklärte Christian Behr.

In der über 800 Jahre alten Kreuzschule an der Dornblüthstraße / Ecke Eisenacher lernen 864 Schüler, etwa ebenso viele Mädchen wie Jungen. Unterrichtet werden sie von 62 Lehrern. Hinzu kommen acht Mitarbeiter. 110 der Jungen sind Sänger des Kreuzchores. 1997 wurde die städtische Kreuzschule evangelisches Gymnasium. Träger sind seither die beiden Dresdner Kirchenbezirke.

Von Tomas Gärtner