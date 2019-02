Dresden

Die Dresdner sind unzufrieden mit der Servicequalität des hiesigen Jobcenters. Das geht aus einer Analyse der Jobsuchmaschine Adzuna hervor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London hat über 4600 Google-Bewertungen der Jobcenter in den 25 größten Städten Deutschlands untersucht. Ergebnis: Das Jobcenter in Dresden wird mit durchschnittlich 1,9 von fünf mög­lichen Sternen am schlechtesten bewertet. Gemeinsam mit Mannheim teilt sich Dresden den letzten Platz des Rankings.

Der Durchschnittswert der Untersuchung beträgt 2,5 Sterne. Am besten wird der Service der Jobcenter mit 4,1 Sternen in Bochum bewertet.

Adzuna ist eine Meta-Suchmaschine für Stellenangebote, die Arbeitnehmer mit Arbeitgebern zusammenbringt. Das Unternehmen ist in insgesamt 16 Ländern tätig.

Von sem