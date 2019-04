Dresden

Überraschendes Votum im Sportausschuss zur 248 Seiten starken Sportstrategie der Landeshauptstadt Dresden bis 2030: Mit elf Stimmen bei zwei Enthaltungen fand ein Ergänzungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD eine deutliche Mehrheit, der den Neubau eines Kombibades in Pieschen vorsieht, Vorzugsstandort Harkortstraße.

Überraschend deshalb, weil sich insbesondere die Linken bisher vehement gegen einen Neubau in Pieschen gewendet hatten. Sie setzen auf den geplanten Ersatzneubau in Klotzsche, auch in dem Strategiepapier heißt es, dass die Bewohner der Stadtbezirke Pieschen und Neustadt durch das neue Kombibad in Klotzsche versorgt werden können.

„Der Ausschuss bekennt sich zu einem Neubau für die bevölkerungsreichen Stadtteile Pieschen und Neustadt. Ein sehr guter Tag“, freute sich Grünen-Stadtrat Torsten Schulze. Der Sportausschuss ist der federführende Ausschuss, an seinem Votum orientieren sich die Fraktionen bei der Abstimmung im Stadtrat.

Die Bäder GmbH hat gegenwärtig mit der Schwimmhalle Freiberger Straße und dem Kombibad in Prohlis alle Hände voll zu tun, bis 2025 soll der Ersatzneubau in Klotzsche entstehen. So dass ein schnellen Baubeginn in Pieschen nicht zu erwarten ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig