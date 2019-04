Dresden

Ionity hat seine ersten Ladesäulen für Elektroautos in Sachsen aufgestellt. Das hat die gläserne VW-Manufaktur Dresden mitgeteilt. Demnach hat das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Autohersteller nun vier solcher E-Säulen auf dem Autobahn-Rasthof „Dresdner Tor Nord“ montiert. Offiziell eingeweiht wird die neue E-Tanke aber erst am 28. Mai.

Volkswagen, Audi, Porsche und Ford hatten die Ionity GmbH im Herbst 2017 in München gegründet. Sie wollen damit ein Ladenetz ähnlich dem von Tesla entlang der großen Hauptverkehrsachsen in Deutschland und Europa aufbauen. Dies soll dafür sorgen, dass Elektroautos auf Fernreisen nicht mit Saftmangel liegenbleiben. Letztlich wollen die Autokonzerne damit den E-Auto-Absatz ankurbeln. Geplant ist bis 2020 ein Netz aus etwa 400 Stationen in 18 Ländern.

Derzeit kostet jeder Ladevorgang im Euro-Raum pauschal acht Euro. Das Preismodell wird sich später aber wahrscheinlich ändern.

