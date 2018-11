Die Dresdner müssen sich am Wochenende auf eine veränderte Linienführung der Straßenbahnlinien 7 und 8 fahren im Norden der Stadt einstellen. Die Verkehrsbetriebe begründen das mit Restarbeiten an der Gleisschleife Infineon-Süd. Mit dem Neubau am Abzweig nach Hellerau sollen die Straßenbahnzüge beschleunigter fahren können.