Im Jahr 2016 fiel der Startschuss für das Integrationsprojekt „Café Halva“ in Dresden. Betreut von einer Mitarbeiterin des Ausländerrates Dresden e.V. lädt ein Team von 15 Frauen aus aller Welt zweimal wöchentlich ins gleichnamige Café in die Räume des Johannstädter Kulturtreffs, Elisenstraße 35, ein. Nach zweieinhalb Jahren erweitert der Begegnungstreff nun sein Angebot: Ab Montag, 4. Februar, lädt das internationale Team mit einem Mittagsangebot die Menschen in der Johannstadt in den Kulturtreff ein. Interessierte sind eingeladen, sich in offener Atmosphäre auszutauschen und wechselnde Gerichte aus Afghanistan, Algerien, Georgien, Syrien und Tschetschenien zu genießen.

Das Café Halva ist ein Kooperationsprojekt des Johannstädter Kulturtreff e.V. und des Ausländerrats Dresden e.V, das immer montags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr stattfindet.

