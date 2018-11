Dresden

Nach dem Auftreten von multiresistenten Keimen entspannt sich die Lage auf der Intensivstation des Neustädter Krankenhauses. „Aktuell wird noch ein besiedelter Patient auf der Intensivstation behandelt. Dieser befindet sich in einem räumlich abgetrennten Bereich und wird durch eigenes Personal medizinisch betreut“, heißt es in einer Mitteilung des Städtischen Klinikums. Die anderen besiedelten Patienten konnten zwischenzeitlich nach Hause oder in Rehaeinrichtungen entlassen werden.

Am Donnerstag ist eine Begehung der Intensivstation am Standort Neustadt/Trachau durch das Gesundheitsamt und eine erneute mikrobiologische Umgebungsuntersuchung geplant. Dann soll die Intensivstation am Montag wieder für den regulären Betrieb öffnen.

„Die mikrobiologischen Tests zur Quellensuche sind weiterhin durchweg negativ“, teilt das Krankenhaus mit. Das heißt, auf keinen untersuchten Oberflächen konnte der Keim nachgewiesen werden. Das Bakterium wurde Ende Oktober bei sechs Patienten auf der Intensivstation entdeckt. Vier waren besiedelt, die zwei mit dem Bakterium infizierten Patienten erlagen nach Angaben des Klinikums ihren schweren Grunderkrankungen. Ein direkter Zusammenhang mit dem multiresistentem Keim wurde nicht nachgewiesen.

Von Tomke Giedigkeit