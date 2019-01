Dresden

Ab 1. Februar bietet das Institut für Berufliche Bildung Dresden ( IBB), Prager Straße 2B, wieder Umschulungen an. Teilnehmer erlernen in Vollzeit innerhalb von 24 Monaten einen neuen Ausbildungsberuf und erlangen einen von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) anerkannten Abschluss. Zur Auswahl stehen über 20 Umschulungen, die meisten davon im kaufmännischen oder informationstechnischen Bereich.

Der theoretische Unterricht findet online statt. „Ähnlich wie in einem Video-Chat trifft man hier live auf den Dozenten und die anderen Teilnehmer, kann direkt Fragen stellen und sich austauschen“, erklärt Frauke Pohl, die IBB-Bereichsleiterin für Umschulungsmanagement. Besonderes Augenmerk gilt der Arbeit am Computer, an die die Umschüler behutsam herangeführt werden sollen. Ein mehrmonatiges Praktikum knüpft an die im Unterricht erworbenen Fähigkeiten an.

Ein Beratungstermin beim IBB Dresden kann telefonisch über 0351/2058828 vereinbart werden. Weitere Informationen und eine Liste der angebotenen Berufe online: www.ibb.com/umschulungen

Von Johannes Wolf