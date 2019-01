Wer wissen will, was die neue Trendfarbe beim Sofakauf und das It-Piece der aktuellen Mode sind oder wie die Kunstszene aktuell tickt, wird am Wochenende in der Dresdner Messe fündig. Zeitgleich finden die Messen „room+style“ und „Neue Art“ statt. Dieses Jahr sind weniger Handwerker zu Gast – das hat einen nachvollziehbaren Grund.