Dresden

Der Freie Wähler Dresden e.V. zieht mit 45 Kandidaten in die Stadtratswahl am 26. Mai. Das parteiunabhängige Bündnis stellte am Mittwochabend im Kulturhaus Loschwitz seine Bewerber auf. Auf den Spitzenplätzen gehen der Fernsehturmvereins-Vorsitzende Eberhard Mittag, der Beamte Torsten Küllig, der Freie-Wähler-Landesvorsitzende Steffen Große, der Gastronom Mario Zichner, die frühere FDP-Stadträtin Barbara Lässig, der Verleger Dirk Kohl, die Buchhändlerin Susanne Dagen, der FDP-Stadtrat Jens Genschmar, der PR-Experte Olaf Schumann, der frühere CDU-Ortsbeirat Torsten Nitzsche und der Rechtsanwalt Frank Hannig ins Rennen.

Genschmar erklärte zu seiner Kandidatur, er werde ab sofort seine FDP-Mitgliedschaft ruhen lassen. „Ich bin sehr gerne Stadtrat für die FDP und fühle mich in der Fraktion wohl“, bekannte Genschmar. Die Entwicklungen in der Dresdner FDP hätten ihn dazu bewogen, für die Freien Wähler zu kandidieren. Aus der Stadtratsfraktion FDP/Freie Bürger wird auch Franz-Josef Fischer auf einem Listenplatz zwei für die Freien Wähler kandidieren.

Zu den bekannten Dresdnern, die für die unabhängige Wählervereinigung antreten, gehören der frühere Dynamo-Fußballer Peter Kotte, Weihnachtszirkus-Direktor Mario Müller-Milano , der Brückenbauer Professor Jürgen Stritzke und Gerhard Ofschanka, Ortsvorsteher von Gompitz. Pegida-Mitbegründer René Jahn, der im Januar 2015 das Bündnis im Streit mit Lutz Bachmann verlassen hat, wird im Wahlkreis Loschwitz auf Listenplatz fünf kandidieren. „Ich billige jedem seine Biografie zu“, erklärte Susanne Dagen, Spitzenkandidatin in diesem Wahlkreis. Jahn erklärte, er habe zunächst überlegt, mit einigen Mitstreitern selbst zur Wahl anzutreten. „Aber die Freien Wähler treffen meine politischen Überzeugungen.“

Mit Monika Aigner und Angelika Zerbst treten zwei Frauen mit Stadtratserfahrung für die Freien Wähler an. Beide hatten für die PDS beziehungsweise Die Linke im Stadtrat gesessen und wollen Barbara Lässig in ihrem Wahlkreis unterstützen.

Da die Freien Wähler nicht im Landtag vertreten sind, müssen sie 22 Unterschriften pro Wahlkreis sammeln, damit die Listen zur Stadtratswahl zugelassen werden. Ab 8. Februar beginnt die Frist für die Unterschriftensammlung. „Wir haben eine breite Palette an Kandidaten aufgestellt. In der Summe ist die Mischung die gute bürgerliche Mitte“, erklärte Große.

Von Thomas Baumann-Hartwig