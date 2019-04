Das Niedrigwasser der Elbe reißt ein dickes Umsatzminus in die Bilanz von 2018. Dennoch wird in der neuen Saison der Sächsischen Dampfschiffahrt, die im Mai beginnt, viel gefeiert. Die Nebensaison der ältesten Raddampferflotte der Welt beginnt bereits am Freitag in Dresden – dann mit höheren Ticketpreisen.