Dresden

Fünf Euro zahlt man in Dresden mindestens für eine Tageskarte im Hallenbad. Die Stadt liegt damit auf Platz 4 eines Preisvergleiches der Hallenbäder in Deutschland und zählt so zu den Kommunen, in denen die sportliche Ertüchtigung im Wasser am teuersten ist.

Das ist das Ergebnis eines Vergleiches, den jetzt der Last-Minute-Reiseanbieter 5vorFlug angestellt und veröffentlicht hat. Er suchte sich in den 25 größten deutschen Städten jeweils das günstigste Hallenbad aus und verglich die Preise für eine Tageskarte.

Wie der Vergleich ergab, muss man im Stadtbad Rheydt von Mönchengladbach am tiefsten ins Portemonnaie greifen. Dort kostet eine Tageskarte 8,40 Euro. Im St. Pauli Schwimmbad in Hamburg sind es 6,20 Euro, im Stadtbad Neukölln in Berlin 5,50 Euro. Das Textorbad in Frankfurt liegt mit einer 5-Euro-Tageskarte gleichauf mit dem Dresdner Nordbad.

Dort ist in Dresden Schwimmen am billigsten. Ansonsten zahlt man in der Schwimmhalle Freiberger Platz und in Bühlau 8 Euro, im Georg-Arnhold-Bad 10 Euro, im Elbamare 10,40 Euro für eine Tageskarte. In den Schwimmhallen Prohlis und Klotzsche gibt es nur Stunden- bzw. Zwei-Stunden-Tickets.

Allerdings muss man in Betracht ziehen, wie der Erhaltungszustand der einzelnen Bäder ist und was sie für den Preis alles zu bieten haben. Das war aber nicht die Intention des Vergleiches. Bei dem ging es nur darum – wo kann man preiswert schwimmen.

Gar nichts zahlt man im dagegen im Hallenbad Grötzingen in Karlsruhe. Offenbar ein Novum in Deutschland. Die 311000-Einwohner-Stadt verfügt übrigens über sechs Hallenbäder. Dann folgen das Spickelbad in Augsburg (298 000 Einwohner, vier Hallenbäder) und das Herschelbad in Mannheim (ca. 319 000 Einwohner, vier Hallenbäder) mit Kosten von 3,70 Euro für eine Tageskarte.

Berlin (etwa 3,6 Millionen Einwohner) hat laut Recherche des Reiseanbieters übrigens die meisten Hallenbäder – nämlich 36, Hamburg (ca. 1,8 Millionen Einwohner) verfügt über 21, Köln und Stuttgart über 11, München über 10.

Fragen Sie sich auch, warum ein Reiseanbieter Schwimmhallenpreise vergleicht? Ganz einfach: Er sucht nach Argumenten, warum es toll ist, wenn man in einem Hotel mit Pool übernachtet.

Von cat.