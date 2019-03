So häufig musste die Feuerwehr Dresden 2018 ausrücken

Lokales Feuerwehrbilanz - So häufig musste die Feuerwehr Dresden 2018 ausrücken 951 Mal musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr Brände in Dresden löschen – so viele wie seit 2011 nicht mehr. Für den kräftigen Anstieg hat man im Brand- und Katastrophenschutzamt vor allem einen Verantwortlichen ausfindig gemacht.

Einer der neun Großeinsätze des vergangenen Jahres: Ausgerechnet Heiligabend brannte es in einem Hochhaus Am Anger in Prohlis. Quelle: Roland Halkasch/Archiv