Dresden

Premiere bei der Verleihung des 12. „Dresden Congress Award“ am Donnerstag: Erstmals ist einer der vier begehrten Pokale mittels 3-D-Druckverfahren hergestellt worden – im Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS. Dort, wo üblicherweise Bauteile für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik oder den Automobilbau hergestellt werden, ist der Druck eines Pokals ein Novum.

„Wir freuen uns, dass einer der Preisträger einen bei uns im Haus hergestellten Pokal in den Händen halten wird. Die dahinterstehende Botschaft ist klar und wichtig: In Dresden wird heute an der Zukunft für morgen gearbeitet. So wird der 3-D-Druck unser Leben in den kommenden Jahren ganz entscheidend beeinflussen und verändern“, sagt Professor Christoph Leyens, Leiter des Fraunhofer-Instituts und des Instituts für Werkstoffwissenschaft der TU Dresden.

Mit dem Dresden Congress Award bedankt sich die Landeshauptstadt Dresden bei denjenigen, die sich für die Durchführung ihres Kongresses oder ihrer Tagung für Dresden entschieden haben: Wissenschaftler, Unternehmer und. Agenturen aus ganz Deutschland. Neu sind die Award-Kategorien: Während in den Vorjahren vornehmlich die Anzahl der Teilnehmer entscheidend war, geht es bei den neuen Kategorien „Newcomer“, „Kontinuität“, „Internationalität“ und „Fokus auf Dresden“ um weitere Faktoren: Wurde der Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt und die Stadt Dresden in ihrer Vielfalt präsentiert? Haben der Kongress oder die Tagung dazu beigetragen, die Strahlkraft Dresdens als renommierten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu erhöhen?

Die gedruckte 3-D-Version wird der Newcomer-Preisträger erhalten. Der Entwurf des Pokals stammt von der Dresdner Künstlerin Marlene Foltyn. „Als ich den Pokal entworfen habe, war ich noch Studentin an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Dass ‚mein‘ Pokal heute, zwölf Jahre später, mittels eines Druckers hergestellt werden kann und sich optisch kaum von dem über Bronzeguss hergestellten Pendant unterscheidet, ist für mich ein kleines Wunder“, sagte Foltyn.

Für den diesjährigen Award sind 100 Bewerbungen eingegangen, teilte die städtische Gesellschaft Dresden Marketing GmbH (DMG) mit. „Unsere Preisträger machen sich an ihrem Institut, in ihrem Unternehmen stark für Innovation und damit letztlich Fortschritt in unserer aller Leben„, erklärte Jürgen Amann, Geschäftsführer der DMG. Eine 14-köpfige Jury entscheidet über die Vergabe der mit 1000 Euro dotierten Awards, die am Donnerstag auf einer Galaveranstaltung in der Messe vergeben werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig