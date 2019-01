Dresden

Die nächsten Sprechtage im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im Rathaus Dr.-Külz-Ring 19, 2. Etage, finden an den Sonnabenden, 9. Februar, 9. März und 13. April jeweils von 13 bis 16 Uhr statt. Die Bürgersprechstunde steht jedem offen, um in einer Viertelstunde Gesprächszeit sein Anliegen an den Oberbürgermeister heranzutragen.

Anmeldungen dazu nimmt das Bürgermeisteramt ab sofort entgegen – per E-Mail an buergersprechstunde@dresden.de oder telefonisch unter 0351/4882169, 0351/ 4882149, 0351/4882411 und 0351/4882333. Es ist dabei für die Organisation von Vorteil, einen festen Termin unter Nennung des Anliegens zu vereinbaren, um so längere Wartezeiten zu vermeiden, so das Bürgermeisteramt.

Alternativ nimmt die Abteilung Bürgeranliegen im Bürgermeisteramt auch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung entgegen unter folgenden Kontakten: Landeshauptstadt Dresden, Bürgermeisteramt, Abteilung Bürgeranliegen, PF 12 00 20, 01001 Dresden oder E-Mail: buergerberatung-rathaus@dresden.de.

Einmal im Monat nimmt sich das Stadtoberhaupt an einem Sonnabend Zeit, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Austausch dient dem Ziel, die Arbeit der Stadtverwaltung effektiver und bürgerfreundlicher zu gestalten.

Von Carolin Seyffert