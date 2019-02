Dresden

Die Umfrage des Tages – veröffentlicht passend zum herrlichen Frühlingswetter: Welche Städte in Deutschland und in Europa hatten die meisten Schneetage? Akribisch recherchiert hat das das Internetportal Holidu, eine Suchmaschine für Ferienhäuser. Unterstützung gab’s von www.worldweatheronline.com. Betrachtet wurde der Zeitraum Dezember bis März in den Jahren 2009 bis 2017.

Das Ergebnis: Dresden (113 m ü. NHN (Altmarkt)/51° 02’ 55’’ N, 13° 44’ 29’’ O) belegt mit 9,25 Schneetagen den 4. Platz! Wow. Allerdings nur deutschlandweit. Betrachtet man ganz Europa, landet die sächsische Landeshauptstadt unter 372 betrachteten Städten (in Deutschland wurden nur Städte mit mehr als 150 000 Einwohnern betrachtet) auf Platz 19.

Immerhin, werden sich Freunde der weißen Pracht sagen. Vielleicht überrascht diese ja, dass das am Nordrand des Erzgebirges gelegene Chemnitz (298 m ü. NHN) und das im Alpenvorland befindliche München (519 m ü. NHN) durchschnittlich mehr Schneetage – nämlich 11 – aufzuweisen haben.

Spitzenreiter ist Augsburg (494 m ü. NHN). „Die Stadt liegt im Übergang zwischen dem feuchten atlantischen und dem trockenen Kontinentalklima auf der Ebene des Lechfeldes in leichter Tallage. Weitere wetterbestimmende Faktoren sind die Alpen als mitteleuropäische und die Donau als regionale Wetterscheide“, erklärt Wikipedia die geografische Lage.

Europäische Spitzenreiter in Sachen Anzahl der Schneetage sind – wieder Überraschung – weiter nördlich gelegene Städte. An dieser Stelle seien nur die drei Erstplatzierten genannt: 1. Helsinki in Finnland (60° 10′ N, 24° 56′ O) mit 17,25 Schneetagen, 2. Tallin in Estland (59° 26′ N, 24° 45′ O) mit 16,25 Schneetagen und 3. Vilnius in Litauen (54° 41′ N, 25° 16′ O) mit 15,5 Schneetagen. Laut Deutschem Wetterdienst versteht man unter einem Schneetag „den Tag, an welchem 24 Stunden lang ausschließlich Schnee gefallen ist“. Schneemengen wurden allerdings in der Statistik leider nicht erfasst.

