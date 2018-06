Botox kommt nicht nur in der Schönheitsmedizin zum Einsatz, auch bei Krankheiten mit schmerzhaften Krämpfen kann das Nervengift helfen. Weil der Bedarf so groß ist, musste das Uniklinikum in der Vergangenheit Patienten abweisen. Das soll sich mit neuer Förderung nun ändern.