Dresden

Am Mittwoch, 14. November, ist Weltdiabetistag. Die gemeinnützige Organisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe lädt alle Interessierte zu einem kostenfreien Aktionstag mit einem „Family Fun Run“ ein, der um 15 Uhr unter der Marienbrücke am Palaisgarten stattfindet. Der ein bis fünf Kilometer Lauf bzw. Walk findet gegenüber am Elbufer gegenüber der Altstadt statt. Gratis Blutzuckermessungen werden ebenfalls angeboten. Eine Anmeldung ist unter www.deutsche-diabetes-hilfe.de/familyfunrun oder im Start/Ziel-Bereich bis 14.30 Uhr möglich.

Um 18.45 Uhr wird sich die „Illumination der Zitronenpresse in blau“ zeigen. Die „Blue Monument Challenge“ setzt ein Internationales Zeichen der Aufklärung für Diabetes. Die Beste Sicht haben Schaulustige vom Georg-Treu-Platz.

Der Aktionstag in Dresden am 14. November will für die Stoffwechselerkrankung sensibilisieren, denn in Sachsen schnellen die Blutzuckerwerte in die Höhe. In der Bundesrepublik sind bereits etwa 6,7 Millionen Menschen an Diabetes mellitus erkrankt, die meisten an Diabetes Typ 2. Darunter sind zwei Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Sachsen ist mit knapp 12 Prozent der Bevölkerung eines der am stärksten betroffenen Bundesländer. Übergewicht, ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung sind die Hauptrisikofaktoren für Personen mit familiärer Veranlagung, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Bewegung und Sport kann das Risiko nachhaltig senken.

Von Carolin Seyffert