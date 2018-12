Dresden

Wer musste zu Hofe wo stehen, wenn ein verdienstvoller Sachse in den Adelsstand zu erheben war? Welches Wappen hatte der siebte Stiefgroßonkel der Kurfürstin? Welche Kostüme müssen für Augusts nächstes Turnier genäht werden und kann man in den Festzug ein paar Pseudo-Türken einbauen? Im kurfürstlich-königlichen Sachsen beschäftigte sich eine ganze Behörde jahrhundertelang nur mit solchen Herausforderungen: das Hofmarschallamt. Das sächsische Staatsarchiv in Dresden hat die Akten, Zeichnungen, Pläne und Tafeln nun digitalisiert und ins Internet gestellt – insgesamt über 600 000 Digitalisate sind nun online gegangen (zu finden über die Kurzadresse: bit.ly/2BfNNjt).

„Mit dem Einstieg in die Präsentation großer Mengen von Archivgut im Internet wird die Attraktivität Sachsens als Kultur- und Wissenschaftsstandort erhöht“, erläuterte Archivdirektorin Andrea Wettmann, warum ihr Haus beziehungsweise der Freistaat Sachsen den Digitalisierungsaufwand betreiben. „Nicht nur Wissenschaftler, sondern alle Interessierten können somit jederzeit vom eigenen Rechner aus das einmalige Kulturgut des Staatsarchivs komfortabel und kostenlos nutzen.“

Interessant sind die nun im Internet abrufbaren Findbücher, Bilder und Textdokumente allemal, spiegelt das Hofmarschallamt doch einen wichtigen Aspekt sächsischer Geschichte über 400 Jahre hinweg: Militärisch bekleckerten sich die Sachsen recht selten mit Ruhm, die Prachtentfaltung ihrer Herzöge und Könige hingegen sorgte europaweit durchaus für Furore.

Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden, war das Hofmarschallamt unter anderem auch das, was man heute als „Event-Manager“ bezeichnet: Es organisierte Karnevalfeste genauso wie Leichenzüge, ließ Lustschiffe bauen und arrangierte schmucke Vasen. Der Hofmarschall und seine Lakaien führten ebenso das Hoftagebuch, kümmerten sich um Pagen und Pensionen zu Hofe, beaufsichtigen aber auch den Schlösserbau. Sie waren gewissermaßen für alles verantwortlich, was „ Sachsens Glanz und Gloria“ ausmachte.

Der nun mit Unterstützung der „ Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (DFG) digitalisierte Bestand deckt die Zeit von 1501 bis 1925 ab. Er enthält also auch Akten der Vorläufer und von der Abwicklung des Hofmarschallamtes. Bereits in der Vergangenheit hatte das Archiv zunächst seine Findbücher und dann auch Aktenbestände selbst online zugänglich gemacht. Weitere historische Dokumente will Wettmann in naher Zukunft ins Netz stellen. 2019 will sie die Marke von einer Million Digitalisate erreichen.

Von Heiko Weckbrodt