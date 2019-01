Dresden

Auch dieses Jahr werden sich in und um Dresden wohl wieder viele hundert Paare das Jawort geben – die gleichnamige Messe im Ostragehege an diesem Wochenende wird da­zu mit jeder Menge Ideen, Tipps und Trends aufwarten. Auf etwa 6300 Quadratmetern wollen zahlreiche Aussteller aus verschiedenen Be­reichen ihre Angebote präsentieren, da­mit der schönste Tag im Leben letztlich auch hält, was er verspricht.

Die Jawort-Messe steht dieses Jahr unter dem Motto „Flames of Lo­ve“. Nach Angaben des Veranstalters ist die Halle 1 der Messe im Ostragehege komplett ausgebucht. Die Besucher erwartet die komplette Bandbreite. Anbieter aus den Be­reichen Mode, Floristik und De­ko­ration werden ebenso vor Ort sein wie Caterer, Hochzeitsredner, Ju­weliere und Goldschmiede, Fotografen, Weddingplaner, Reiseveranstalter und Musiker.

Die Veranstalter verweisen allen voran auf eine große und breitgefächerte Auswahl an Brautkleidern, die in aller Ruhe an­probiert werden können. Herrenausstatter beraten indes angehende Bräutigame. Und: Falls es bei der Angebeteten etwas länger dauert, können sich die Herren derweil in einer eigens eingerichteten Lounge entspannen, heißt es in einer Ankündigung.

Neu im Programm der Messe ist das so genannte „Brautfrühstück“. Gemeinsam mit dem Messe-Caterer Teichmann sei dabei für alle Selbstplaner ein besonderes Paket geschnürt worden. Der Workshop wird an beiden Tagen des Wochenendes jeweils vormittags angeboten. Darüber hinaus ist das Messeprogramm gespickt mit Fest- und Brautmodenschauen. Als besonderer Service wird ein Brautpaar-3D-Body-Scan angeboten. Und: Am Sonnabendabend ist auf dem Vorplatz der Messe eine „Feuershow der Sinne“ ge­plant.

Modenschauen, Feuershow und Musik Das Programm: Sonnabend, 10.40 Uhr: Eröffnung mit Linda & Florian; 11 Uhr: Braut- und Festmodenschau; 12.30 Uhr: Lena Sky; 13 Uhr: Retroskop Duo; 13.20 Uhr: Illusio Magic Show; 13.45 Uhr: Anthony Weihs, 14 Uhr: Braut- und Festmodenschau; 15.30 Uhr: Katie & Lasse; 15.50 Uhr: Eva Diamante; 16 Uhr: Braut- und Festmodenschau; 18.10 Uhr: Feuershow der Sinne – Die Hochzeitsfeuershow und Feuerwerke. Sonntag, 10.40 Uhr: Eröffnung mit Lena Sky; 11 Uhr: Braut- und Festmodenschau, 12 Uhr: Anthony Weihs, 13 Uhr: Retroskop Duo; 13.40 Uhr: Eva Diamante, 14 Uhr: Braut- und Festmodenschau; 15.30 Uhr: Illusio Magic Show; 15.45 Uhr: Katie & Lasse, 16 Uhr: Braut- und Festmodenschau; 17.15 Uhr: Messe-Finale mit Realmusic. Der Workshop: Das „Brautfrühstück“ findet am Sonnabend sowie am Sonntag jeweils in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kontakt@brautvertraut.de ist notwendig. Die Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene: sieben Euro, ermäßigt fünf Euro; Kinder: 2,50 Euro, für Kinder im Alter unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. www.jawort-dresden.de

Von seko