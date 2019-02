Die SPD-Fraktion fürchtet eine Beeinträchtigung der Arbeit in ihrer Geschäftsstelle, wenn dort Bauarbeiten stattfinden. Lars Kluger, Leiter des Berufsschulzentrums „Franz Ludwig Gehe“ in Gorbitz, lädt die Sozialdemokraten in sein Schulhaus ein. „Da können sie sehen, wie man auf einer Baustelle arbeitet.“