Dresden

Das Drama um die Radwege an der Albertstraße geht weiter: Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat am Donnerstag Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss eingelegt. CDU, FDP, Bürgerfraktion und AfD hatten beschlossen, die geplanten Radstreifen an der Albertstraße zu stoppen. Es soll nach dem Willen der Fraktionen bei vier Fahrspuren bleiben. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) will dagegen eine stadtauswärtige Fahrspur wegfallen lassen und dafür Radwege an der Fahrbahn anlegen.

Stadtratsbeschluss laut OB rechtswidrig

Laut Hilbert ist der Stadtratsbeschluss rechtswidrig, weil er den Festlegungen des Luftreinhalteplans und des Radverkehrskonzepts widerspricht. Die Stadtverwaltung habe bereits 70 000 Euro für Planungen ausgegeben. Die Planung neuer Radverkehrsanlagen würde zusätzlich 100 000 Euro kosten. Hinzu seien die Fördermittel für das Gesamtvorhaben gefährdet.

Hilbert verwies auch darauf, dass das Vergabeverfahren für das Anlegen der Radwege bereits begonnen hat. Die beteiligten Bieter könnten unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen. Aus diesen Gründen fordert Hilbert den Stadtrat auf, den zur Albertstraße gefassten Beschluss entweder ersatzlos aufzuheben oder einen rechtlich zulässigen Beschluss zu treffen.

Löser : Beschluss zum Nachteil der Stadt

Tilo Wirtz, Baupolitiker der Fraktion Die Linke, erklärte: „Das hätte der OB einfacher haben können.“ Hilbert hatte in der Stadtratssitzung für den Antrag der bürgerlichen Fraktionen gestimmt. Dieser hätte eine hauchdünne Mehrheit von zwei Stimmen gefunden. Hätte der OB dagegen gestimmt, wäre es zum Patt gekommen und der Antrag nicht angenommen worden. Thomas Löser, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, begrüßte den Widerspruch: „Der Beschluss ist zum Nachteil der Stadt. Es wäre nicht vermittelbar, wenn wir auf die Fördermittel verzichten würden.“

Das Aus für den Radwegebau an der Albertstraße hatte in den vergangenen Tagen zu Protesten und Demonstrationen geführt.

Von Thomas Baumann-Hartwig