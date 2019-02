Dresden

Manchmal ist es durchaus spannend, einen Blick auf diejenigen zu werfen, die nicht da waren: Die FDP-Stadtratsfraktion hatte am Dienstagabend zum Neujahrsempfang in den Ratskeller geladen. FDP-Kreisvorsitzender Holger Hase kam nicht, mehrere Kreisvorstandsmitglieder blieben dem Empfang auch fern. Sie verpassten die erste Veranstaltung in dem sanierten Gewölbe. Das Parkett funkelt, die Inschriften und Deckenmalereien strahlen, die Räume wurden mit viel Liebe zum Detail saniert.

„Es ist manchmal zum Verzweifeln“

Er habe das Thema Ratskeller jetzt fast in jeder seiner wöchentlichen Dienstberatungen auf dem Tisch gehabt, bekannte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). „Es ist manchmal zum Verzweifeln.“ Seit der Flut 2002 gibt es im Rathaus keine Kantine mehr. „Ich habe das Asiettenessen langsam satt“, meinte Hilbert. Die Bemühungen, den Ratskeller gastronomisch neues Leben einzuhauchen, waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. Aber es gebe einen Silberstreif am Horizont in Form eines neuen Caterers, kündigte der OB an. Der zuerst ausgewählte Essensanbieter war kurz vor Vertragsschluss abgesprungen.

Während es bei kleinen Dingen wie dem Ratskeller hapert, bewege Dresden bei den großen Sachen Milliarden. Zwei davon werden innerhalb von 20 Jahren in die Schulinfrastruktur investiert, kündigte Hilbert an. Er verwies auch auf Kraftwerk Mitte und Kulturpalast. „Wer den Verkauf der Woba als Fehler bezeichnet, ist ein Träumer“, erklärte der OB. Ohne die Totalentschuldung der Stadt seien die genannten Investitionen nie möglich gewesen. Dresden habe jedes Jahr 170 Millionen Euro für Zins und Tilgung ausgegeben. „Da kann sich jeder ausrechnen, welche Gelder wir gespart haben.“

Anträge über Anträge

Im Stadtrat werde die Verwaltung gegenwärtig mit Anträgen über Anträgen beglückt, so Hilbert ironisch, bei denen die Welt untergehe, wenn sie nicht beschlossen würden. „Tatsächlich hat jeder Geschäftsbereich mit dem neuen Haushalt mehr Geld erhalten. Es kann höchstens sein, dass die Geschäftsbereichsleiter andere Prioritäten gesetzt haben“, wies Hilbert auf die Verantwortung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hin. Angesichts der im Raum stehenden Summen falle es ihm schwer zu glauben, dass die einzelnen Bereiche das Geld überhaupt ausgeben könnten.

Manchmal, so Hilbert, müsse dem Stadtrat das eine oder andere untergeschoben werden, ohne dass er es merke. Er verwies auf das Nutzungskonzept für den Neumarkt, das sehr eng gefasst worden sei mit vier Veranstaltungen jährlich. „Das haben wir mit der Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt geöffnet und bieten sehr vielfältige Veranstaltungen auf dem Neumarkt an.“ So werde das „Grüne Gewandhaus“, ein kleiner Grünzug im Herzen Dresdens, am 12. April feierlich eröffnet.

Zastrow will weiter gegen Rückbau von Straßen kämpfen

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow kündigte an, weiter gegen den Rückbau von Straßen in der Stadt zu kämpfen. Bis zur Wahl am 26. Mai werde die FDP noch drei Vorschläge einbringen: Einen Trödelmarkt an jedem Sonnabend auf der Hauptstraße, um die Allee zu beleben. Einen zweiten Einkaufssonntag im Advent soll es geben, und die FDP will, dass die Betreiber von privaten Weihnachtsmärkten selbst entscheiden dürfen, ob sie diese auch nach den Weihnachtsfeiertagen öffnen. Zastrow betreibt den Augustusmarkt auf der Hauptstraße.

Franz-Josef Fischer, von den Freien Bürgern in die FDP-Fraktion gewechselt, bekannte sich zu den Liberalen und kündigte an, bald Mitglied der FDP zu werden. Er tritt bei der Kommunalwahl auf Listenplatz 3 im Dresdner Norden an. Aus der sechsköpfigen Fraktion haben nur zwei Mitglieder einen Spitzenplatz bekommen: Zastrow und Jens Genschmar. Dieser geht allerdings für die Freien Wähler ins Rennen. Zum Neujahrsempfang seiner Fraktion war Genschmar gekommen. Im Gegensatz zu einigen anderen.

Von Thomas Baumann-Hartwig