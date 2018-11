Dresden

Das Medienfestival findet am Sonnabend, dem 10. und Sonntag, dem 11. November, von 10 bis 18 Uhr in den Technischen Sammlungen Dresden, Junghansstraße 1-3, unter dem Motto „Zukunftsmusik“ statt. Das Festival will zeigen, welch kreatives Potenzial in neuen Technologien steckt und hat den Auftrag, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu etablieren. An 45 Mitmach- und Ausprobierstationen dreht sich in diesem Jahr dabei alles um das Motto „Zukunftsmusik“. Das Programm richtet sich an Interessierte von vier bis 99 Jahren und verknüpft interaktive Spiele, Bastelangebote und Workshops mit Ausstellungen und Installationen.

Die Besucher können beim Festival unter leicht verständlicher Anleitung nicht nur Trickfilme animieren und Roboter bauen, sondern auch selbst zum Komponisten werden. Hinzu kommen Workshops und Vorträge, die sich mit den Themen Videomapping und Coden, der Problematik der Metadatenspeicherung und der Funktion von Algorithmen im Netz beschäftigen. Im IndieGameForum geben unabhängige Spieleentwickler Einblick in ihre Arbeit.

Höhepunkt des Festivalwochenendes ist die Verleihung des 20. Deutschen Multimediapreises mb21 am 10. November, 16 Uhr, im Emanuel-Goldberg-Saal (5. Etage), bei dem die bundesweit besten Projekte junger Medienmacher zum Thema „Zukunftsmusik“ ausgezeichnet werden.

Parallel zum Festival sind alle Ausstellungen der Technischen Sammlungen für Festivalbesucher geöffnet. Der Eintritt zum Festival beträgt 5€, ermäßigt 4€, Besucher unter 18 Jahren zahlen 2€.

Von Carolin Seyffert