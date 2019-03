Dresden

Es ist kurz vor zehn Uhr am verregneten Dienstagmorgen, als die Teilnehmer des Senioren-Selbstverteidigungskurses nach und nach beim ASB-Seniorenzentrum „ Wiesenhäuser“ am Großen Garten eintrudeln. Die meisten Teilnehmer haben sich noch schnell in ihre Sportklamotte geworfen und dann geht es auch schon los. Trainerin und Taekwon-Do-Meisterin Elisabeth Jahnke steht schon bereit, um den Senioren wertvolle Übungen und Abwehrtechniken für den Alltag beizubringen.

Auch das Zurückschlagen wird gelernt

Selbstverteidigung ist dabei nicht alles, wie Jahnke erklärt: „Mit den Übungen beugen wir gleichzeitig Osteoporose vor und mobilisieren den Körper“. Die Senioren verbessern hier also auch ihr Gleichgewicht, was gefährliche Stürze vermeiden kann. Rentnerin Birgit Mayr-Drechsel besucht den Kurs heute zum ersten Mal und das aus einem ganz bestimmten Grund. „Ich gehe regelmäßig zum Frühschwimmen und muss dafür morgens halb Sechs im Dunkeln zur Garage laufen. Da möchte ich mich im Notfall verteidigen können“, erzählt sie. „Anstrengend ist das! Und gar nicht so einfach.“, resümiert die frühere Buchhalterin nach ihrer ersten Stunde. Sie möchte auf jeden Fall wiederkommen. Neben der Abwehr von potenziellen Faustschlägen lernen die Senioren auch, sich aus einem festen Nackengriff zu befreien oder richtig mit Faust oder Fuß zuzuschlagen. Natürlich nur, um sich im Falle wehren zu können. Jahnke empfiehlt, den Kurs mehr als zehnmal zu besuchen, damit die Übungen auch wirklich ihre Wirkung erzielen.

Der Spaß kommt nicht zu kurz

Die Teilnehmer sind bei der Sache, greifen sich gegenseitig abwechselnd an, doch es wird auch viel gelacht und gequatscht. „Das ist hier erlaubt“, schmunzelt Trainerin Jahnke. Bei ihren richtigen Taekwon-Do-Gruppen ist sie da schon strenger. Ein Ton und es gibt zur Strafe Liegestütze, erzählt sie mit einem Lachen im Gesicht. Disziplin wird im Kampfsport eben groß geschrieben. Der Kurs beginnt und endet mit einer Verbeugung. Und dann sind die Senioren auch schon schnell wieder weg, ein Stück besser gewappnet für den Alltag.

Eine Stunde kostet 4,50 Euro für ASB-Mitglieder, zwei Euro mehr für Nichtmitglieder und findet immer dienstags 10-11 Uhr im ASB-Seniorenzentrum „ Wiesenhäuser“ an der Wiesenstraße 17 statt, Infos und Anmeldung unter der Tel.: 213 13 39.

www.taekwondo-radebeul.de

www.asb-dresden-kamenz.de

Von Lisa-Marie Leuteritz