Dresden

Am Königsufer wird es langsam ernst: Lastwagen laden seit Donnerstagmorgen tonnenweise Kunstschnee auf den Elbwiesen ab. Mit einer Pistenraupe wird die 800 Meter lange Skiweltcup-Strecke präpariert, damit am Wochenende die weltbesten Langläufer vor der Altstadt-Silhouette ihre Wettkämpfe bestreiten können.

Tagelang liefen die Schneemaschinen am Flughafen in Klotzsche auf Hochtouren, um ausreichend Wettkampfbelag zu produzieren. Die meisten Athleten sind schon am Donnerstag angereist, am Freitag findet das offizielle Training statt. Der Startschuss für die Weltcup-Rennen wird am Sonnabend fallen. Ab 10.30 Uhr liefern sich die Wintersportler dann einen Kampf um die Qualifikationsplätze fürs Einzel.

Neben Spitzensport erwartet die Besucher wie schon im vergangenen Jahr ein buntes Rahmenprogramm. So stehen am Wochenende und in der kommenden Woche etwa Charity-Events, Junioren-Wettkämpfe oder Maskottchenrennen an. Auch wird ein Laser-Biathlon-Schießstand aufgebaut, an dem Interessierte ihre Zielgenauigkeit auf die Probe stellen können. Am Sonntag, 20. Januar, dürfen Hobbysportler und Laien ab 16 Uhr selbst in die Langlaufschuhe schlüpfen und auf der Weltcup-Piste ihr Geschick beweisen.

Von Junes Semmoudi