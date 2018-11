Dresden

Die Firebirds wollen den dunklen Monat November mit heißen Rhythmen beleben und laden gemeinsam mit dem 1. Dresdner Rock’n’Roll-Club am 9. November zur großen „Firebirds-Nacht“ in die Ballsportarena ein. Allein wollen die Leipziger Musiker den Rock’n’Roll aber nicht feiern. Deshalb sind befreundete Bands, Sänger, Musiker, DJs und Tänzer mit von der Partie. Hits von Elvis Presley, Chuck Berry oder Bill Haley, von Jerry Lee Lewis, Fats Domino oder den Beach Boys werden die Firebirds-typischen A-Cappella-Einlagen ergänzen. So werden sich ab 19 Uhr die Handballfelder der Ballsportarena in eine riesige Tanzfläche verwandeln. Denn dann zeigt Tanztrainer Carsten Hepcat das kleine Einmaleins des Rock’n’Roll, um das Publikum zum Tanzen zu animieren. 20 Uhr beginnen dann die Live-Acts. Alle Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Stehplatztickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 30 Euro sowie in der Ballsportarena und an der Abendkasse.

Die DNN verlosen 2x2 Stehplatzkarten für die „Firebirds-Nacht“ am 9. November. Wer gewinnen möchte, schickt bis zum 5. November, 23 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Firebirds“ und dem vollständigen Namen an gewinn@dnn.de. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und können ihre Karten dann an der Abendkasse abholen. Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige sind ausgeschlossen.

Von lml