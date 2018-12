Dresden

Nach einer sehr positiver Resonanz mit zahlreichen Besuchern im vergangenen Jahr lädt das Landgut Hofewiese auch in der diesjährigen Weinachtszeit zur bereits dritten Heideweihnacht ein. Am Wochenende des 22. und 23. Dezembers veranstaltet das Landgut in der Dresdner Heide einen kleinen Weihnachtsmarkt. Dort ausgestellt sind beispielsweise Sandsteinkunst aus der Sächsischen Schweiz, Keramik und Schmuck. Flammentürme und ein großer Weihnachtsbaum schmücken das Hofgelände.

Am gesamten Wochenende bietet die Hofewiese einen kostenlosen Bus-Shuttle-Verkehr an. Ein Bus der Stadtrundfahrt Dresden verkehrt zwischen 14 und 19 Uhr halbstündlich. Der Bus startet am Käthe-Kollwitz-Platz in Klotzsche und fährt über Langebrück mit den Stationen Heidehof, Lindenhof und Sparkasse zur Hofewiese und zurück. Die erste Hinfahrt ist um 14 Uhr, die erste Rückfahrt um 14.15 Uhr. Auch die Freiluftwirtschaft hat am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Heideweihnacht ist frei.

Von DNN