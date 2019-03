Dresden

Das war knapp: Um ein Haar hätte es ab 1. Juni in der Energieverbund-Arena nichts zu essen und zu trinken gegeben. Der Konzessionsvertrag zur gastronomischen Versorgung in der Eishalle endet zum 31. Mai. Die Verwaltung will das Catering neu vergeben, der Sportausschuss des Stadtrats sollte am Donnerstagabend das Vergabeverfahren beschließen.

Die Vertreter der Linken im Ausschuss kündigten an, die Debatte in den Stadtrat verlagern zu wollen. Denn bei der Vergabe solle das Thema Nachhaltigkeit eine tragende Rolle spielen. Einweggeschirr sollte es in der Arena nicht mehr geben, hieß es. Allerdings: Wäre die Debatte vertagt worden, hätte die Verwaltung ihre Terminkette vergessen können. Am 18. März soll das Verfahren beginnen, am 1. Mai soll der Zuschlag erteilt werden. Der Stadtrat tagt erst am 21. März.

Nach gut 20-minütiger Unterbrechung setzte der Ausschuss seine Sitzung fort und beschloss das Vergabeverfahren mit einem Kompromissvorschlag: Der Anbieter, der das nachhaltigste Konzept vorlegt, soll bei der Bewertung die Höchstpunktzahl erhalten.

