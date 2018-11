Dresden

Der Dresdner Hauptbahnhof wird am Freitag, 16. November, 120 Jahre alt. Das soll gefeiert werden: Zum Jubiläum wird eine Ausstellung eröffnet, zudem findet eine Lasershow statt. Die Aufführungen für die Lichtshow beginnen um 17 und 19 Uhr in der Kuppelhalle. Gezeigt wird die Geschichte des Bahnhofs: Von der Inbetriebnahme über die zerstörerischen Kriegsjahre, den Wiederaufbau und die DDR-Zeit sowie den kompletten Umbau und die Beseitigung der Schäden des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2002. Anschließend wird auf dem Balkon über dem Durchgang zum Querbahnsteig um etwa 20.30 Uhr eine dreimonatige Ausstellung zur Geschichte der zurückliegenden 120 Jahre eröffnet. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei.

Bis zum Bau des Verkehrknotenpunktes war es allerdings ein langer Weg. Zwischen 1870 und 1900 entwickelte sich Dresden zur Groß- und Industriestadt. Infolgedessen wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts unkoordiniert und ohne Gesamtkonzept zahlreiche Bahnhöfe errichtet: Der Leipziger Bahnhof wurde rechtselbisch als Endpunkt der 1839 in Betrieb genommenen ersten deutschen Ferneisenbahn Leipzig-Dresden errichtet. Der Schlesische Bahnhof markierte den Endpunkt der bis 1847 gebauten Strecke nach Görlitz.

Drei weitere Bahnhöfe wurden auf der linken Elbseite angelegt: 1848 nahm die Sächsisch-Böhmische Staatsbahn den Böhmischen Bahnhof in Betrieb. 1855 folgte der Albertbahnhof als Endpunkt der Strecke nach Tharandt – jedoch erfolgte hier nur bis 1869 Personenverkehr. Der Berliner Bahnhof zur Verbindung der sächsischen mit der preußischen Hauptstadt wurde 1875 fertig gestellt.

So entstanden also fünf – ab 1869 nur noch vier – separate, weit über das Stadtgebiet verstreute Fernbahnhöfe. Fehlende Verbindungen untereinander sowie ebenerdige Straßenkreuzungen führten damals zu Engpässen und Verkehrsproblemen. Das stetig steigende Aufkommen im Personen- und Güterverkehr verlangte zu jener Zeit nach einer Neuordnung der Gleis- und Verkehrsanlagen. So wurde 1890 mit der grundlegenden Umgestaltung der Bahnanlagen im Eisenbahnknoten Dresden begonnen. In diesem Zusammenhang entstand der Dresdner Hauptbahnhof, der 1898 von König Albert von Sachsen feierlich eingeweiht wurde.

Während des großen Luftangriffs am 13. und 14. Februar 1945 brannte der Bahnhof völlig aus, nachfolgende Bombenangriffe zerstörten die Gleisanlagen vollständig. Im Jahr 1997 begann man mit der Sanierung des Dresdner Hauptbahnhofs. Das Hochwasser 2002 brachte jedoch herbe Rückschläge bei der Instandsetzung. Seit 2006 erstrahlt der Einkaufsbahnhof wieder in voller Pracht – nun feiert er seine 120-jährige Geschichte.

Von Annafried Schmidt