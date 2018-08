Dresden

Unter diesem Motto feiert Weißig vom 7. bis zum 9. September sein 22. Hochlandfest. „Das diesjähriges Motto ’Hast‘e Töne?!’ zeigt die Vielfalt musikalischer Erlebnisse, aber auch der kommunikativen Verbindung und des Austausches mit einander in anregenden Gesprächen und Begegnungen“, so Ortsvorsteherin Daniela Walter. Die Festmeile wird die ganze Südstraße sein.

Um der 22 gerecht zu werden, starten DJ ArcTic und Funkenflug mit Techno Beats in die Nacht Freitag vom Freitag. Einlass ins Festzelt am Ende der Festmeile (Südstraße) ist 19 Uhr, Start ist um 20 Uhr, der Eintritt beläuft sich auf 4€. Am Samstag werden die Partypiloten mit dem NightFlight ab 20 Uhr auflegen (Eintritt 4€).

Gesitteter geht es am Samstag und Sonntag in der Kirche Weißig, Hauptstraße 18, zu. Hier gibt es an beiden Tagen ab 11 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 13 Uhr gibt es eine Kirchturmführung und ab 12 Uhr können Liebhaber nach Schätzen auf dem Büchertisch und dem Trödelmarkt suchen.

Auch das Hoftheater, Hauptstraße 35, ist mit von der Partie. Von 11- 18 Uhr hat es seine Pforten geöffnet, um 20 Uhr zeigt es am Sonnabend „Der Wunschbriefkasten mit Herricht & Preil“, am Sonntag um 16 Uhr „Theaterblut & falsche Brüste“. Beide Veranstaltungen sind kostenpflichtig; die Preise sind unter www.hoftheater-dresden.com einsehbar.

Die Bühne an der Südstraße hält ein buntes Programm bereit, unter anderem werden am 8. September ab 12 Uhr Kindergärten und Schulen zeigen, was sie können. Am Sonntag werden „Die Schlagermafia“ (18 Uhr) und drei Schlager-Double bis zum Feuerwerk um 21.30 Uhr zu unterhalten wissen.

Von Carolin Seyffert