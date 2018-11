Dresden

Rund 7000 Menschen haben am Wochenende den elften „handgemacht“ Kreativmarkt“ in der Messe, Messering 6, besucht. Zum ersten Mal wurde der Stoffmarkt von den fertigen Produkten getrennt. „Nach anfänglichem Bedenken haben sowohl Kunden als auch Händler rückgemeldet, dass das ein gutes Konzept war“, zieht Jana Kaluscha vom Kreativmarkt Bilanz. Der separate Stoffmarkt in einer eigenen Halle sei sehr gut angenommen worden. In einem Jahr wird der „handgemacht“ Kreativmarkt wieder in Dresden gastieren.

Von Carolin Seyffert