Dresden

Aufgrund kurzfristiger Bauarbeiten wird die Tharandter Straße im Plauenschen Grund in Höhe des Haltestellenbereiches der Gitterseebrücke bis zum 15. Februar halbseitig gesperrt. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten, weshalb mit Beginn des 1. Bauabschnittes die Haltestelle Gitterseebrücke in Fahrtrichtung Freital Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr nicht bedient werden kann.

Im Anschluss erfolgt der 2. Bauabschnitt, wobei die Haltestelle Gitterseebrücke in Fahrtrichtung Dresden nicht bedient werden kann. Nach 15 Uhr soll der Verkehr jeweils wieder störungsfrei verlaufen.

Von tg