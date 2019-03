Dresden

Zum mittlerweile 24. Mal stieg am Freitagabend der Hutball im Parkhotel Weißer Hirsch. Hunderte Dresdner genossen den Schwof im Ballsaal, im Blauen Salon und in den Lounges. Wie es die Tradition verlangt, wurde nur Gästen mit bedecktem Haupt der Einlass ins Parkhotel gewährt.

Der Hutball verbindet seit jeher Tradition und Moderne, Inszenierung und Vergnügen mit der Lust am Sehen und Gesehen werden. Bis in den frühen Morgen tanzten die Gäste zu Musik der „ Konrad Kater Kapelle“ und von Jirí Korn. Als Höhepunkt wurde das bestbehütete Paar gekürt. Am Sonnabend findet die Party zum Ball statt.

Von DNN