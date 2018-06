Dresden

Eine Matschecke, Weidenhütten zum Verstecken, ein Kletterpark und ein Ofen zum Brotbacken. Klingt idyllisch, oder? Das ist nicht etwa der Teil eines Freizeitparks, sondern gehört zum Schulgarten der 30. Grundschule „Am Hechtpark“ an der Hechtstraße 55. Für den liebevoll angelegten Garten wurden die Lehrer, Schüler und Eltern, die sich darum kümmern, ausgezeichnet. Die Schule schaffte es unter die drei Sieger des 10. Sächsischen Schulgartenwettbewerbs und darf sich über 2500 Euro Preisgeld freuen. Insgesamt beteiligten sich 50 Schulen und putzten ihre Schulgärten nach dem Motto „Aus Grau macht grün“ ordentlich raus.

Brot aus eigener Herstellung

Im Schulgarten der Dresdner Grundschule lernen die Kinder den Prozess vom Samen bis zur fertigen Frucht. Sogar Mehl wird aus selbst angebautem Getreide hergestellt, aus dem anschließend Brot im hauseigenen Lehmofen gebacken wird. Zauneidechsen und Blaumeisen dürfen es sich in natürlichen Nistplätzen bequem machen und die Meerschweinchen tummeln sich in einem riesigen Stall. Die Schüler kümmern sich selbst um die Tiere, putzen und füttern. An einem kleinen Tümpel ist eine sogenannte Beobachtungsbank aufgestellt. Dort können die Schüler die Teichmolche, Kaulquappen und Wasserschnecken beobachten.

Etwas versteckt liegt der kleine Tümpel, in dem zahlreiche Wasserbewohner zu Hause sind. Quelle: Anja Schneider

Die Beete des Schulgartens sind mit den Namen der Kinder versehen, dort wachsen Zuckerschoten, Bohnen, Erdbeeren und viele weitere Früchte sowie verschiedene Kräuter. Eine Wildblumenwiese hält außerdem Nahrung für Schmetterlinge bereit.

Ein Garten für erlebnisorientiertes Lernen

Der Förderverein der 30. Grundschule hat sich dafür eingesetzt, dass der Schulgarten sowie der restliche Schulhof mit Klettergarten und Co. verwirklicht werden kann. Das gesamte Außengelände der Schule erstreckt sich über 6000 Quadratmeter. In über 2000 Arbeitsstunden und mit einem Materialaufwand von über 40 000 Euro, welche aus Fördermitteln und Spenden gewonnen werden konnten, ist der idyllische Schulgarten in den letzten Jahren nach und nach entstanden. Ein grünes Klassenzimmer, ein Fühlpfad und eine Matschanlage tragen zum erlebnisorientierten Lernen bei. Der Wettbewerb um die schönsten Schulgärten Sachsen begann bereits 2016 und im Mai dieses Jahres wurden die Finalisten besucht und von einer Jury bewertet.

Die Preisträger der 30. Grundschule durften ihre Urkunde beim Festakt in der Theaterruine St. Pauli entgegennehmen. Quelle: Anja Schneider

Von Lisa-Marie Leuteritz