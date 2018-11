Dresden

Die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen lädt unter der Überschrift „Bedingungsloses Grundeinkommen – Zukunftskonzept oder Endes des Sozialstaats?“ zum Diskussionsabend in die Dresdner Dreikönigskirche an der Hauptstraße ein. Am 20. November sind dort Robert Ha­beck, Bundesvorsitzender der Grünen, Michael Opielka, Geschäftsführer des Ins­tituts für Sozialökologie Siegburg so­wie Professor für Sozialpolitik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, und DGB-Bundesvorstand Kai Lindemann ab 19 Uhr zu Gast.

Der sächsische Grünen-Politiker Volkmar Zschocke wird den Abend moderieren. Der Eintritt ist frei.

Von DNN