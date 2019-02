Dresden

Einen Sonnabend voller Entscheidungen erlebten die 127 anwesenden Mitglieder des Dresdner Kreisverbandes von Bündnis 90/ Die Grünen während ihres Stadtparteitags am Wochenende. Ganze elf Stunden tagten die Grünen im Gewerkschaftshaus am Schützenplatz, um am Ende eines langen Tages 110 Kandidaten für die Stadtratswahl zu präsentieren.

Mit besonderer Spannung war im Vorfeld das Duell um den Listenplatz 2 im Wahlkreis Neustadt erwartet worden.

Bei der letzten Stadtratswahl im Jahr 2014 kamen die Grünen dort auf stattliche 34 Prozent der Stimmen. Im Wettstreit um die deshalb aussichtsreichen Listenplätze für den Wahlkreis wurde erwartungsgemäß die 35-jährige Tina Siebeneicher ohne Gegenkandidatur auf Platz 1 der Liste gewählt. Ein zweiter Wahlgang war hingegen bei der Entscheidung um Listenplatz 2 notwendig: Handwerksmeister Torsten Schulze sicherte sich mit 52,9 Prozent im Duell mit Johannes Lichdi den vielversprechenden zweiten Listenplatz 2. Einen Platz dahinter wählten die Grünen-Mitglieder den parteilosen Clubbetreiber und Tolerave-Mitbegründer Christoph Töpfer. Die 31-jährige Doktorandin und BUND-Vorsitzende Jutta Wieding tritt auf Platz 4 für die Partei an. Lichdi sicherte sich schließlich Platz 5 auf der Liste. Für den Juristen ist das keineswegs ein Grund zur Ernüchterung – bereits 2014 trat er in der Neustadt auf Listenplatz 9 an und zog dennoch in den Stadtrat ein.

Aktuelle Stadträte auf vordere Listenplätze gewählt – zwei Ausnahmen

Die beiden aktuellen Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat führen die Listen erneut in ihren Wahlkreisen an. Im Wahlkreis Altstadt steht der 46-jährige Lehrer Thomas Löser an der Listenspitze, während Christiane Filius-Jehne auf Platz 1 des neuzugeschnittenen Wahlkreises Leuben/Loschwitz kandidiert. Die restlichen Stadträte der Grünen-Fraktion sicherten sich ebenfalls Spitzenplätze in ihren Wahlkreisen. Die versammelten Mitglieder wählten Kati Bischoffberger in Pieschen, Ulrike Caspary im Wahlkreis Klotzsche/Hochland, Wolfgang Deppe in Blasewitz und Michael Schmelich in Plauen auf die Spitzenplätze der Kandidatenlisten. Einzig Ulrike Hinz und Kerstin Harzendorf tauchten als Stadträte nicht auf einem Listenplatz auf.

Im Wahlkreis Prohlis konnte sich der Steuerfachangestellte Nils Kröber von der Grünen Jugend mit 54,7 Prozent gegen Klemens Schneider durchsetzen und hat nun auf Platz 1 der Liste gute Chancen in den Stadtrat einzuziehen. Mit Kandidatin Susanne Krause könnte außerdem erstmals die Vorstandssprecherin des Kreisverbandes ein Stadtratsmandat erhalten, sie steht auf Platz 1 der Liste im Wahlkreis Löbtau.

57 Jahre Altersunterschied im Wahlkreis Leuben /Loschwitz

Mit einer Altersspanne von 57 Jahren ist die Kandidatenliste insgesamt breit gefächert. Der ehemalige Umweltbürgermeister Klaus Gaber kandidiert noch mit 75 Jahren auf Listenplatz 4 im Wahlkreis Leuben/ Loschwitz, gleichzeitig tritt Carl-Niklas Lempert mit gerade einmal 18 Jahren auf Listenplatz 6 im gleichen Wahlkreis an. Wer von den am Wochenende gewählten Kandidaten„für ein ökologisches, demokratisches und gerechtes Dresden“ im Stadtrat vertreten sein wird, entscheidet sich mit der Wahl am 26. Mai.

Von Aaron Wörz