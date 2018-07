Dresden

„Soll das Ortsamt Loschwitz zerschlagen werden?“ Das fragt sich Christiane Filius-Jehne, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Dresdner Stadtrat. Grund ist die ungeklärte Frage des künftigen Ortsamtsdomizils. Gegenwärtig befindet sich das Ortsamt Loschwitz am Körnerplatz, verfügt dort über 2000 Quadratmeter Fläche. Doch der Leasingvertrag, den die Stadt Dresden, geschlossen hat, läuft Ende Juni 2019 aus. Was ist dann?

Wie der Antwort der Stadt auf eine Anfrage von Christiane Filius-Jehne zu entnehmen ist, sieht die Stadtverwaltung den Ankauf des Gebäudes offenbar nicht als Option. Denn „für den Erwerb der Immobilie“ seien „neben den Beschaffungskosten in Höhe von 1 424 400 Euro auch Grunderwerbskosten in Höhe von 150 000 Euro zu tragen“, so die Stadt. Hinzu kommen würden grob überschlagen 1,49 Millionen für Baumaßnahmen, „damit das Gebäude langfristig genutzt werden kann“. Investiert werden müsse im Falle des Kaufes der Immobilie in die Herstellung des IT-Netzes entsprechend den aktuellen Vorschriften und Ausstattungsvorgaben, in festgestellte Baumängel und in die Verbesserung des Brandschutzes.

Außerdem ist die Verwaltung der Ansicht, dass „für die Aufgabenerfüllung des Ortsamtes Loschwitz und des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes ca. 650 Quadratmeter Gesamtfläche“ ausreichen würden. Für die somit übrig bleibenden 1350 Quadratmeter würde durch städtische Ämter oder nachgeordnete Einrichtungen kein Bedarf vorliegen, heißt seitens der Stadt.

Sie will deshalb Flächen entsprechend des Bedarfes anmieten. Dafür würden zum einen Verhandlungen mit dem derzeitigen Eigentümer des Gebäudes, in dem sich das Ortsamt jetzt befindet, geführt. Zum anderen wolle die Stadt eine Makleranfrage im unmittelbaren Umfeld des aktuellen Standortes auslösen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt diese Argumentation nicht zufrieden. Sie hat deshalb mit einer erneuten Anfrage nachgehakt. Denn schließlich verfüge das bisherige Gebäude mit seinen 2000 Quadratmetern auch über einen Sitzungsraum (u.a. für den Ortsbeirat) und über ein Veranstaltungsfoyer, das für Ausstellungen und für die Präsentationen von Vereinen etc. genutzt werde.

Christiane Filius-Jehne befürchtet, dass dies bei einem künftigen Nutzungskonzept gar nicht berücksichtigt ist. „Ich bin sehr gespannt auf die Antwort auf meine Nachfrage. Es geht jedenfalls nicht an, dass im Zentrum Dresdens (Ferdinandplatz) ein superteures zentrales Rathaus geplant wird und man dann die Ortsteile ,verhungern’ lässt.“ Filius-Jehne fordert, die bisherige, bewährte Nutzungsbreite und Personalstruktur des Ortsamtes Loschwitz zu erhalten. „Es ist daher geboten, am bisherigen Gebäude festzuhalten.“

Von cat.